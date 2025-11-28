Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни

5 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).



Премия была вручена Трампу президент ФИФА Джанни Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне.



Инфантино отметил, что футбол объединяет мир, и награда вручается от имени более пяти миллиардов болельщиков и перечислил заслуги Трампа.



«Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее», - сказал Трамп на церемонии и подчеркнул, что для него вручение ему первой премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни.



ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.



Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, впервые в ЧМ примут участие 48 сборных.