 
Актуальные темы: переговоры
В мире     05.12.2025 22:14

Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  премия мира ФИФА  награждение  Вашингтон  жеребьевка  чемпионат мира  Инфантино 

5 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).

Премия была вручена Трампу президент ФИФА Джанни Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Вашингтоне.

Инфантино отметил, что футбол объединяет мир, и награда вручается от имени более пяти миллиардов болельщиков и перечислил заслуги Трампа.

«Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее», - сказал Трамп на церемонии и подчеркнул, что для него вручение ему первой премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни.

ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, впервые в ЧМ примут участие 48 сборных.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  премия мира ФИФА  награждение  Вашингтон  жеребьевка  чемпионат мира  Инфантино 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:14 В мире Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни

10:51 Общество Контрнаступление под Москвой в 1941 году укрепило веру в Победу - Собянин

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

22:15 Город (Москва и область) Запрещать самокаты и другие СИМ в Москве не будут ради услуг курьеров – Собянин

Актуальные материалы

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru