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В мире     19.02.2025 22:11

Трамп называет Зеленского «диктатором» на фоне распада альянса США и Украины - Bloomberg

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Теги:  Трамп  Зеленский  Украина  кризис  конфликт  СВО 

19 февраля — Mossovetinfo.ru — В среду президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и порекомендовал ему «лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны».

Заявление Трампа, опубликованное в его социальной сети Truth Social, прозвучало через несколько часов после того, как Зеленский обвинил его в распространении российской дезинформации не согласившийся со словами Трампа о необходимости выборов в Украине и «низком уровне поддержки» у Зеленского. Об этом Трамп сообщил журналистам накануне, во вторник, вечером.

В среду в своём посте в социальной сети Truth Social Трамп также заявил, что Зеленский «отказывается проводить выборы, его рейтинг в Украине очень низкий». Также трамп написал, что «единственное, в чём он (Зеленский – ред.) преуспел, — это играть на нервах бывшего президента Джо Байдена». «Диктатор без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведём переговоры о прекращении войны с Россией, и все признают, что только «Трамп» и администрация Трампа могут это сделать», - подчеркнул Трамп.

Также Трамп написал: ««Задумайтесь, умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на * (кризис – ред.), которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа».

Так Трамп отреагировал на слова Зеленского о том, что «Трамп живет в дезинформационном пространстве», распространяет дезинформацию, что у Зеленского высокий рейтинг и «что если кто-то хочет меня (Зеленского – ред.) поменять прямо сейчас – не получится».

«Сегодня утром вышел (опрос) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится, Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», - заявил Зеленский в среду.

Колумнисты Bloomberg полагают, что публикация Трампа в социальных сетях, в которой Зеленский назван “умеренно успешным комиком” и “диктатором”, знаменует собой почти окончательное неприятие, отстранение Украины как полноправного партнера в переговорах, которые Трамп инициировал с Россией, чтобы положить конец конфликту, кризису в Украине.

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Теги: 
Трамп  Зеленский  Украина  кризис  конфликт  СВО 

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