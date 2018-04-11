Трамп об ударах по Сирии: США будут использовать новые и умные ракеты

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность того, что Россия будет сбивать все ракеты, которые выпустят по Сирии.



В своем микроблоге в Twitter Трамп заявил, что США используют в Сирии «новые и умные» ракеты. «Не следует быть партнером тому, кто убивает газом своих людей и наслаждается этим», - подчеркнул президент США.



США вместе с союзниками ранее обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. В России опровергли информацию, отметив, что цель таких заявлений - дать повод для ударов по Сирии.



Представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что Россия предупредила США о серьезных последвиях, если в результате ударов пострадают российские граждане.



Трамп ранее заявил, что примет решение об ударе по Сирии до среды.