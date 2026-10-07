Трамп отказался от применения санкций в отношении России по закону Грэма на неопределенное время

17 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп своим указом, подписанным в пятницу вечером (в Москве была уже ночь - ред), приостановил на неопределенное время применение антироссийских мер, предусмотренных новым законом Грэма, до своих или госсекретаря Марко Рубио дальнейших распоряжений. Об этом говорится в исполнительном указе американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.



Как следует из документа, перечисленные в нем исключения "останутся в силе, пока президент или госсекретарь при проведении консультаций с министром финансов и представителем США на торговых переговорах в зависимости от ситуации не решат, что требуются дальнейшие действия".



В указе, в пункте 1 о предыстории, сообщается, что 18 сентября 2026 года Трамп подписал Закон Грэма, который предусматривает введение определенных санкций в отношении иностранных лиц, ограничений в отношении физических лиц и пошлин в отношении товаров, ввозимых в Соединенные Штаты из Российской Федерации и некоторых других стран. Раздел 115 Закона Грэма уполномочивает президента отказаться от применения любого положения о санкциях в отношении иностранного лица, любого ограничения в отношении лица и любой обязанности в соответствии с Законом Грэма при условии предоставления Конгрессу письменного подтверждения того, что такой отказ отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также отчета с объяснением оснований для такого подтверждения.



В разделе 4, подписанного 16 октября Трампом указа, сообщается, что «в соответствии с разделом 115(a) Закона Грэма, настоящим я (президент США Дональд Трамп – ред.) отказываюсь от выполнения любых обязанностей, предусмотренных разделами 112 и 113 Закона Грэма или настоящим распоряжением. Я направил в Конгресс подтверждение того, что такой отказ отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также отчет, объясняющий основания для такого решения, в соответствии с разделом 115(b) Закона Грэма.



(б) В соответствии с разделом 115(a) Закона Грэма, настоящим я отказываюсь от применения положений о санкциях, предусмотренных разделом 102(d) Закона Грэма, в отношении иностранных лиц и ограничений, предусмотренных разделом 102(d) Закона Грэма, в отношении лиц».



Также в указе, подписанном Трампом 16 октября, подчеркивается, что «во избежание недоразумений сообщаю, что ничто в этом приказе не влияет на какие-либо санкции или другие меры, предусмотренные любым распоряжением, изданным в связи с чрезвычайным положением в стране, которое я продлил 24 марта 2026 года в отношении определенных вредоносных действий правительства Российской Федерации за рубежом (91 Fed. Reg. 15515), действовавших на день до вступления в силу Закона Грэма, в том числе в отношении всех лиц, в отношении которых были введены санкции в соответствии с любым таким распоряжением. Я направил в Конгресс подтверждение того, что выдача такого разрешения отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также отчет, объясняющий основания для такого решения в соответствии с разделом 115(b) Закона Грэма».



Упомянутый Трампом закон предусматривает повышение пошлин на 500% на поставки из РФ, а также на 100% из стран, которые являются ключевыми покупателями российских энергоносителей. Закон предусматривает администрации право не принимать эти меры, если считает, что это не соответствует интересам США.



CNN, комментируя отказ от применения санкций против России по закону Грэма, объявленный в президентском указе в пятницу, отмечает что это «происходит на фоне все более ожесточенного противостояния Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также ослабления поддержки Вашингтоном Киева в его четырехлетней войне против гигантского соседа, что одновременно усиливает тревогу европейских союзников Вашингтона».

