Трамп подписал Меморандум о выходе США из 66 международных организаций

8 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал Меморандум о выходе США из 66 международных организаций, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.



«Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и ведомствам прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), и 31 структуры ООН, действующих вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США», - отмечается в документе.



В Меморандуме сообщается, что решение Трампа «следует за проведенной ранее в этом году проверкой всех международных межправительственных организаций, конвенций и договоров, членом или участником которых являются Соединенные Штаты, или которые они финансируют или поддерживают».



«Эти изъятия положат конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в организациях, которые продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам США или которые решают важные вопросы неэффективно или нерационально, так что средства американских налогоплательщиков лучше было бы направить на поддержку соответствующих миссий другими способами», подчеркивается в Меморандуме.



В Меморандуме особо подчеркивается тема – «ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА», в том числе: «Президент Трамп прекращает участие США в международных организациях, которые подрывают независимость Америки и тратят деньги налогоплательщиков на неэффективные или враждебные цели».



Отмечается, что «Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США».



Трамп «поставил интересы Америки на первое место, перенаправив внимание и ресурсы на внутренние приоритеты, такие как инфраструктура, боеготовность вооруженных сил и безопасность границ, а также оперативно приняв меры по защите американских компаний от иностранного вмешательства», также отмечается в Меморандуме.

