1 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления 1 августа по восточноаме...

31 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп накануне установленного им на пятницу крайнего срока догово...

28 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что сокращает 50-дневный срок, который он да...