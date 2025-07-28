1 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления 1 августа по восточноамериканскому времени подписал указы об импортных пошлинах
в отношении десятков стран, сообщается на сайте Белого дома.
Новые указы начнут действовать через семь дней, 7 августа, в тот период когда завершается время ультиматума Трампа для подписания соглашений о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Ранее Трамп сократил время для подписания такого соглашения с 50 до 10 лней. Повышенная тарифная ставка для Канады вступит в силу завтра.
Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, пишет, что торговые партнеры были разделены на три группы в зависимости от торговых отношений.
— Трамп сохраняет минимальные глобальные тарифные ставки на уровне 10 %
— Более высокие ставки установлены для партнёров, которые не заключали сделки и имели большой профицит
— США вводят 20-процентную пошлину на товары из Тайваня; Швейцария — 39%; Канада — 35%
— США введут 19-процентные пошлины на товары из Таиланда и Камбоджи
Отдельным указом Трамп также повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады на канадские товары, не подпадающие под действие соглашения о свободной торговле USMCA. Повышенная тарифная ставка вступит в силу завтра.
«Универсальная» ставка (базовый тариф)
в размере 10 % останется на том же уровне, который был введен 2 апреля для стран, с которыми у США положительное сальдо торгового баланса, а таких большинство. для большинства государств, которые поставляют товары в США
Страны, с которыми у США дефицит торгового баланса, будут облагаться налогом в размере 15 %. Сделки с Китаем и Мексикой всё ещё находятся на рассмотрении.
Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Помимо государств, в списке также отдельно значатся Фолклендские острова (в отношении них США вводят пошлину в 10%) и Тайвань (20%).
Также Новая торговая политика предусматривает дополнительный штраф в размере 40 % за так называемую перевалку. Это товары, которые отправляются из страны с высокими тарифами в страну с низкими тарифами, а затем переправляются в США. . По словам высокопоставленного представителя администрации, 40% будут взиматься дополнительно, сообщает CNN.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром по местному времени в основном демонстрировали отрицательную динамику после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых исторических пошлин по всему миру.