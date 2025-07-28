 
Актуальные темы: переговоры
В мире     01.08.2025 08:44

Трамп подписал указы о введении новых исторических пошлин, тарифов США по всему миру

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  Белый дом  указ  пошлины  тарифы  торговля 

1 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления 1 августа по восточноамериканскому времени подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран, сообщается на сайте Белого дома.

Новые указы начнут действовать через семь дней, 7 августа, в тот период когда завершается время ультиматума Трампа для подписания соглашений о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Ранее Трамп сократил время для подписания такого соглашения с 50 до 10 лней. Повышенная тарифная ставка для Канады вступит в силу завтра.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, пишет, что торговые партнеры были разделены на три группы в зависимости от торговых отношений.

— Трамп сохраняет минимальные глобальные тарифные ставки на уровне 10 %
— Более высокие ставки установлены для партнёров, которые не заключали сделки и имели большой профицит
— США вводят 20-процентную пошлину на товары из Тайваня; Швейцария — 39%; Канада — 35%
— США введут 19-процентные пошлины на товары из Таиланда и Камбоджи

Отдельным указом Трамп также повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады на канадские товары, не подпадающие под действие соглашения о свободной торговле USMCA. Повышенная тарифная ставка вступит в силу завтра.

«Универсальная» ставка (базовый тариф) в размере 10 % останется на том же уровне, который был введен 2 апреля для стран, с которыми у США положительное сальдо торгового баланса, а таких большинство. для большинства государств, которые поставляют товары в США

Страны, с которыми у США дефицит торгового баланса, будут облагаться налогом в размере 15 %. Сделки с Китаем и Мексикой всё ещё находятся на рассмотрении.

Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Помимо государств, в списке также отдельно значатся Фолклендские острова (в отношении них США вводят пошлину в 10%) и Тайвань (20%).

Также Новая торговая политика предусматривает дополнительный штраф в размере 40 % за так называемую перевалку. Это товары, которые отправляются из страны с высокими тарифами в страну с низкими тарифами, а затем переправляются в США. . По словам высокопоставленного представителя администрации, 40% будут взиматься дополнительно, сообщает CNN.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром по местному времени в основном демонстрировали отрицательную динамику после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых исторических пошлин по всему миру.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  Белый дом  указ  пошлины  тарифы  торговля 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:44 В мире Трамп подписал указы о введении новых исторических пошлин, тарифов США по всему миру

09:59 В мире Трамп обрушивает шквал сюрпризов накануне дедлайна по торговым соглашениям – Bloomberg

08:13 В России Сильнейшее с 1952 года землетрясение с магнитудой 8,5 произошло на Камчатке 30 июля (сводка)

12:31 Город (Москва и область) Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания

10:06 Город (Москва и область) Число абитуриентов столичных колледжей выросло на 40 процентов

Актуальные материалы

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru