20 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Токио.



Трамп отметил, что рассчитывает наладить отношения и с Россией, и с Китаем, и подчеркнул, что очень важно, чтобы отношения между такими мощными странами как США, Россия и Китай были хорошими.



Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28-29 июня.