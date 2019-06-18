Другие материалы
-
В мире
20.06.2019, 09:07
Трамп подтвердил, что встретится с Путиным в ходе саммита G20
20 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G...
-
В мире
19.06.2019, 09:06
Трамп официально объявил о намерении пойти на второй президентский срок
19 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении во второй раз баллотироваться на пост президента, о своем решении он заявил на встрече со своими сторонниками в...
-
В мире
18.06.2019, 12:59
Бывший глава УЕФА Платини задержан по подозрению в корупции
18 июня. Mossovetinfo.ru – Бывший глава Европейского футбольного союза Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции, сообщает AP со ссылкой на французские правоохранительные органы. ...