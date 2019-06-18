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В мире     20.06.2019 09:07

Трамп подтвердил, что встретится с Путиным в ходе саммита G20

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Теги:  Дональд Трамп  Владимир Путин  G20  Си Цзиньпин 

20 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Токио.

Трамп отметил, что рассчитывает наладить отношения и с Россией, и с Китаем, и подчеркнул, что очень важно, чтобы отношения между такими мощными странами как США, Россия и Китай были хорошими.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28-29 июня.


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Теги: 
Дональд Трамп  Владимир Путин  G20  Си Цзиньпин 

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