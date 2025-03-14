 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     14.03.2025 17:17

Трамп поговорил с Путиным и заявил о высоких шансах разрешения украинского кризиса

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  Путин  США  Россия  переговоры  Украина  кризис 

14 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Президентом России Владимиром Путиным в четверг и заявил после разговора о высоких шансах разрешения украинского кризиса (ситуации вокруг Украины).

Трамп оценил разговор с Путиным как «хороший и продуктивный».

У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая в*** (кризис) наконец придет к концу, - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп сообщил, что попросил Путина «пощадить полностью окруженные» силы ВСУ.

В то же время Белый Дом сообщил, что Трамп не общался вчера лично с Путиным, а с ним разговаривал спецпредставитель Уиткофф через которого Трамп мог передать свои просьбы.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине и подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.

Ранее в пятницу Трамп в своей соцсети Truth Social возложил ответственность за кризис в Украине и «хаос» с Россией на бывшего президента США, «мошенника « Байдена.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  Путин  США  Россия  переговоры  Украина  кризис 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:17 В мире Трамп поговорил с Путиным и заявил о высоких шансах разрешения украинского кризиса

16:26 В мире Трамп заявил, что он выведет США из «хаоса» с Россией

15:39 В мире Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы

09:49 Город (Москва и область) ПВО утром 14 марта отразили очередную атаку БПЛА в московском регионе – Собянин, Воробьев

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

Актуальные материалы

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru