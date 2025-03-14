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В мире
14.03.2025, 17:17
Трамп поговорил с Путиным и заявил о высоких шансах разрешения украинского кризиса
14 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Президентом России Владимиром Путины...
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В мире
14.03.2025, 16:26
Трамп заявил, что он выведет США из «хаоса» с Россией
14 марта — Mossovetinfo.ru — Трамп возложил ответственность за кризис в Украине и «хаос» с Россией на бывшего презид...
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В мире
14.03.2025, 15:39
Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы
14 марта — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с заместителями министров иностранных ...