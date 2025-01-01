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В мире     07.01.2025 22:37

Трамп «понимает чувства России» относительно НАТО и Украины

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Теги:  Трамп  Россия  Украина  СВО  конфликт  причины  НАТО  США  Байден  перемирие 

7 января — Mossovetinfo.ru — Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России относительно расширения НАТО и приема в альянс Украины, а также сказал, что надеется встретиться с Путиным и добиться перемирия в течение шести месяцев. Об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил во вторник на большой пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич во Флориде.

«Большой частью проблемы было то, что Россия много-много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно присутствовать в Украине. Это было, типа, высечено в камне. И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для России иметь кого-то прямо на пороге — я могу понять их чувства на этот счет», — сказал Трамп.
Также Трамп подверг критике уходящего президента США Джо Байдена за ошибки в переговорах и урегулировании конфликта.

«В этих переговорах сделано много ошибок, и когда я услышал, как Байден ведет эти переговоры, я сказал: вы можете довести дело до войны, и это оказалась очень плохая война, — сказал Трамп. — И могла быть эскалация, в этой войне могла быть эскалация, и она могла стать гораздо хуже, чем сейчас».

Также Трамп, не поясняя о каких переговорах и о какой сделке идет речь, отметил, что Байден, продвигая тему вступления Украины в НАТО, нарушил договоренности.
«Я думаю, они имели договоренность, и затем Байден ее нарушил, у них была договоренность, которая удовлетворяла бы и Украину, и всех остальных, но Байден в этот период сказал: нет, у них должна быть возможность присоединиться», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о сроках достижения перемирия в конфликте Трамп назвал срок шесть месяцев или раньше.

«Я надеюсь, шесть месяцев… Надеюсь, намного раньше, чем шесть месяцев. Слушайте, Россия теряет много молодых людей, и Украина тоже. И это не должно было начинаться. Эта война не должна была начинаться. Я гарантирую вам, что если б я был президентом, эта война не началась бы», — заявил Трамп.

В ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп откровенно ответил на множество вопросов о внутренней и внешней политике.

Эти ответы прозвучали на следующий день после того, как Конгресс подтвердил его победу на президентских выборах 2024 года.

Планируется, что Трамп будет приведен к присяге 20 января 2025 года и после официального возвращения в Белый дом, как отмечает команда Трампа, будут обсуждаться вопросы о контактах с президентом России Владимиром Путиным.

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Теги: 
Трамп  Россия  Украина  СВО  конфликт  причины  НАТО  США  Байден  перемирие 

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