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В мире     31.03.2023 18:59

Трамп предстанет перед судом после предъявления исторического обвинения

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Теги:  США  Трамп  суд  обвинение 

31 марта, Mossovetinfo.ru - Большое жюри присяжных Манхэттена ночь на 31 марта 2023 г. по московскому времени проголосовало за предъявление обвинений по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством, американскому экс-президенту Дональду Трампу и ожидается что Трамп предстанет перед судом уже на следующей неделе для дачи показаний.

Обвинения касаются эпизода по делу о предполагаемых выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) 130 000 "за молчание" в 2016 г. Этот эпизод известен с этапа предыдущей предвыборной компании Трампа. Как оценивала ранее Times этот эпизод, предполагаемое преступление было бы проступком в соответствии с законодательством штата, но прокурор хочет приравнять его к уголовному преступлению с помощью непроверенной юридической теории, которая связала бы его с нарушением федеральных правил финансирования кампании.

Офис окружного прокурора официально подтвердил: Дональду Трампу предъявляется обвинение, и прокуратура уже связалась с адвокатом экс-президента, чтобы согласовать его выдачу ("капитуляцию"), логистику формального задержания Трампа. Обвинение остается непубличным, дата формального задержания пока не согласована.
На предстоящей неделе, в начале апреля, ожидается официальное предъявление обвинения и это будет первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории.

Вечером 31 марта адвокат бывшего президента США Джо Такопина заявил, что Трамп не пойдет на сделку со следствием.

Вскоре после решения жюри Трамп в своем заявлении назвал обвинительный акт:
- "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории";
- последней попыткой демократов "разрушить движение "Сделаем Америку снова великой".
"Демократы лгали, жульничали и воровали в своей одержимости попытками «схватить Трампа», но теперь они сделали немыслимое — предъявили обвинение совершенно невиновному человеку в акте вопиющего вмешательства в выборы", — заявил Трамп.
В заявлении Трампа отмечается, что "Манхэттенский окружной прокурор Элвин Брэгг, которого лично выбрал и финансировал Джордж Сорос, — это позор. Вместо того, чтобы остановить беспрецедентную волну преступности, захлестнувшую Нью-Йорк, он выполняет грязную работу Джо Байдена, игнорируя убийства, кражи со взломом и нападения, на которых он должен сосредоточиться".
«Я считаю, что эта «охота на ведьм» сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ точно понимает, что здесь делают радикальные левые демократы. Каждый может это увидеть. Итак, наше Движение и наша Партия — сплоченные и сильные — сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена, и мы собираемся сбросить с поста всех этих нечестных демократов до последнего, чтобы мы могли СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ! ”, - заявляет Трамп.

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Теги: 
США  Трамп  суд  обвинение 

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