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В мире
12.04.2025, 22:54
Трамп продлил на год в связи с «вредоносной деятельностью» санкции против России введенные Байденом
12 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного поло...
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В мире
12.04.2025, 08:43
Продолжительная встреча Путина с посланником Трампа Уиткоффом прошла в Санкт-Петербурге
11 апреля в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником Президента Соеди...
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В мире
10.04.2025, 06:53
Китай готов к переговорам с США, но примет контрмеры если США продолжат торговую войну
10 апреля — Mossovetinfo.ru — Китай, обладая твердой волей и многочисленными средствами, решительно примет контрмер...