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В мире     12.04.2025 22:54

Трамп продлил на год в связи с «вредоносной деятельностью» санкции против России введенные Байденом

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Теги:  Трамп  Указ  санкции  Россия  продление  СВО  безопасность  вредоносная деятельность 

12 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения, документ также включает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов. Указ от 10 апреля опубликован в Федеральном реестре США.

«Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024», — сказано в документе от 10 апреля, подписанным Трампом.

Также в документе сказано, что действия и политика России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому санкции «должны продолжать действовать после 6 марта 2025 года».

Указ 14024 устанавливает в США режим ЧС, в соответствии с которым Вашингтон может вводить санкции «против лиц и организаций, содействующих определенным вредоносным внешним действиям Российской Федерации». Этот режим ЧС не связан с кризисом на Украине, подчеркивается в пресс-релизе на сайте Минфина США.

Первоначально данные санкции были введены Джо Байденом в связи с «вредоносной деятельностью» России в США в 2021 году. Россия считает санкции незаконными и отвергает обвинения Вашингтона.

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Теги: 
Трамп  Указ  санкции  Россия  продление  СВО  безопасность  вредоносная деятельность 

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