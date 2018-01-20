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В мире     20.01.2018 15:28

Трамп прокомментировал приостановку работы правительства США

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Теги:  Трамп  мнение  комментарий  США  правительство  финансирование  работа  приостановка 

20 января. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп обвинил демократов, которые «решили сыграть в политику», в остановке в полночь с пятницы на субботу (08:00 мск) работы правительства страны.

«Демократы больше обеспокоены нелегальными иммигрантами, чем нашей армией и безопасностью на южной границе», - написал Трамп в своем популярном аккаунте в Twitter.
«Они могли бы легко пойти на сделку, но вместо этого решили прекратить работу правительства и сыграть в политику», - подчеркнул Трамп.

В США в полночь ряд правительственных структур, служб прекратили работу или выполнение ряда функций в связи с тем, что закончился срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Продолжат работу министерства и ведомства, отвечающие за национальную безопасность и другие структуры, работа которых направлена на «защиту жизни и собственности».

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Теги: 
Трамп  мнение  комментарий  США  правительство  финансирование  работа  приостановка 

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