Трамп прокомментировал приостановку работы правительства США

20 января. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп обвинил демократов, которые «решили сыграть в политику», в остановке в полночь с пятницы на субботу (08:00 мск) работы правительства страны.



«Демократы больше обеспокоены нелегальными иммигрантами, чем нашей армией и безопасностью на южной границе», - написал Трамп в своем популярном аккаунте в Twitter.

«Они могли бы легко пойти на сделку, но вместо этого решили прекратить работу правительства и сыграть в политику», - подчеркнул Трамп.



В США в полночь ряд правительственных структур, служб прекратили работу или выполнение ряда функций в связи с тем, что закончился срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Продолжат работу министерства и ведомства, отвечающие за национальную безопасность и другие структуры, работа которых направлена на «защиту жизни и собственности».