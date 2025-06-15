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В мире     17.06.2025 09:23

Трамп просит Совет национальной безопасности быть готовым к его раннему возвращению с саммита G7 - Fox News

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Теги:  Трамп  совет безопасности  США  саммит  возвращение  преждевременно  G7  большая семерка 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Совет национальной безопасности был готов к действиям в оперативном штабе, поскольку в понедельник вечером (по восточноамериканскому времени - ред.) он вернется с саммита G7 в Канаде пораньше, сообщил REUTERS со ссылкой на информацию в эфире телеканала X соведущего программы «FOX & Friends» на канале Fox News Лоуренса Джонса.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что преждевременно покидает саммит Большой семерки (G7) в Канаде не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, как это комментирует и президент Франции Макрон, а из-за «гораздо более серьезных» причин.

«Он (Макрон – ред.) понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», - написал Трамп.

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Теги: 
Трамп  совет безопасности  США  саммит  возвращение  преждевременно  G7  большая семерка 

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