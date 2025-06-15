Другие материалы
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В мире
17.06.2025, 09:23
Трамп просит Совет национальной безопасности быть готовым к его раннему возвращению с саммита G7 - Fox News
17 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Совет национальной безопасности был готов ...
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В мире
16.06.2025, 18:25
Несколько атомных электростанций планирует построить в Казахстане Китай
16 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели перегов...
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В мире
15.06.2025, 07:04
Число жертв в Бат-Яме близ Тель-Авива после атаки Ираном достигло 4
15 июня — Mossovetinfo.ru — Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ираном выросло до четыре...