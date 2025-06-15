17 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Совет национальной безопасности был готов ...

15 июня — Mossovetinfo.ru — Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ираном выросло до четыре...