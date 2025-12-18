27 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп в интервью Politico сказал, что ожидает, что его планируемая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье «пройдёт хорошо», но предупредил, что Зеленский «ничего не получит, пока я не одобрю». Он добавил, что также рассчитывает поговорить с президентом России Владимиром Путиным «в ближайшее время, как только захочу».
Хотя официальные лица не назвали конкретную цель встречи, Зеленский в пятницу заявил изданию Axios, что хочет заключить соглашение о прекращении войны. Ожидается что на встрече с Трампом Зеленский представит новую версию мирного плана из 20 пунктов, который включает в себя создание демилитаризованной зоны.
Также американский портал Axios по итогам телефонного интервью с Зеленским пишет, что Зеленский вынесет план урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, на референдум, если Киев не сможет занять сильную позицию в вопросе уступки территорий Донбасса на переговорах с американским лидером в воскресенье.
Также Axios со ссылкой на со ссылкой на собственные не названные источники сообщил, что в администрация США полагают, что за последние две недели в процессе урегулирования кризиса на Украине был достигнут больший прогресс, чем за весь минувший год.
В то же время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США.
В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной.
19 декабря президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией заявил что России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти и в рамках текущих переговоров Россия готова пойти «на определенные компромиссы».
«На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований.
На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны, - сказал Путин.