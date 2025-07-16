28 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что сокращает 50-дневный срок, который он дал президенту России Владимиру Путину, до 10–12 дней, чтобы тот согласился на мирное соглашение с Украиной. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на своём гольф-курорте в в Тернберри (Шотландия), передают мировые и российские СМИ.
Ранее, в ходе этого общения с журналистами, Трамп заявил, что собирается сократить 50 дней, которые он дал Путину, «до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ».
«Да, я собираюсь установить новый срок — примерно через 10 или 12 дней», — сказал Трамп журналистам.
«Нет смысла ждать, — добавил президент. — Я хочу проявить великодушие, но мы просто не видим никакого прогресса».
Трамп также повторил свою угрозу о введении вторичных тарифов, сказав: «Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы». Президент добавил: «Я не хочу так поступать с Россией».
«Исходя из здравого смысла, можно было бы подумать, что вы захотите заключить сделку, — сказал Трамп, имея в виду президента России. — Думаю, мы это выясним».
«Мы думали, что уже много раз всё уладили, а потом президент Путин взял и начал запускать ракеты по какому-то городу вроде Киева, убив множество людей в доме престарелых или где-то ещё», — заявил Трамп ранее в понедельник. "Мы не видим прогресса", - заявил он.
Также Трамп заявил о своей заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией в случае достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. "Я вижу много возможностей для торговли с Россией, у них есть много ценных вещей, например редкоземельные металлы. Они у них есть почти во всех формах", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Тернберри (Шотландия).
Две недели ранее, 14 июля, президент США Дональд Трамп на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме завил о санкциях против России и ее партнеров, если в течение примерно 50 дней (до сентября - ред.) не будет сделки о прекращении огня в Украине
.
В ходе визита Трампа в Шотландию ранее объявлено о соглашении США и ЕС по тарифам
, которое на данном этапе предотвратило торговую войну между Европой и США.