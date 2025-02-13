17 февраля— Mossovetinfo.ru — Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «очень скоро», сообщил американский лидер, передает пресс-пул Белого Дома в отчете о поездке Трампа в окружении репортёров в международном аэропорту Палм-Бич после того, как он сошёл с борта «Борта номер один» на обратном пути из Дейтоны.
«Вопрос: Есть ли какие-то новости о сроках вашей встречи с Путиным и Саудовской Аравией?
Трамп: «Время не назначено, но это может произойти очень скоро».
Вопрос: Как в этом месяце?
Трамп: «Ну, это будет скоро. Посмотрим, что произойдёт. Но они встречаются прямо сейчас, и это ещё... Я имею в виду, что это нужно было сделать четыре года назад, три года назад, до того, как это началось, но это нужно было сделать сразу после того, как это началось, а не сейчас, три года спустя», - сообщил пресс-пул Белого Дома.
Согласно многочисленным источникам в американских и российских СМИ, в том числе CNN, Bloomberg , «Коммерсанта», высокопоставленные чиновники администрации Трампа намерены встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы начать переговоры, направленные на прекращение конфликта (СВО – ред.) на Украине. Ожидается что встреча состоится во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. С российской стороны в команду по подготовке переговоров и встречи глав государств войдут по крайней мере помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США, - госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
12 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом
, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине.
Также пресс-пул Белого Дома в отчете о поездке Трампа в окружении репортёров в международном аэропорту Палм-Бич после того, как он сошёл с борта «Борта номер один» на обратном пути из Дейтоны сообщил, что по словам Трампа, и Путин и Зеленский хотят остановиться и положить конец конфликту.
«… Вопрос: Как вы думаете, хочет ли Путин захватить всю Украину?
Трамп: «Нет. Я думаю, он хочет остановиться. Я задал ему этот вопрос, потому что, если бы он продолжил, это стало бы большой проблемой для нас. И это стало бы большой проблемой для меня, потому что нельзя допустить, чтобы это произошло. Я думаю, он хочет положить этому конец. И они оба хотят положить этому конец быстро. И Зеленский тоже хочет положить этому конец... Это действительно очень плохо». Сейчас погибло много людей, которые должны были жить, и разрушено много городов, которые уже никогда не станут прежними. Эти прекрасные золотые купола и все разноцветные купола, которым было по 1000 лет. Они все лежат, знаете ли, просто разбитые. Это очень печально. Они разрушили культуру», - сообщил пресс-пул Белого Дома.