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В мире     08.12.2024 11:31

Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы завершить конфликт

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Теги:  Трамп  США  Украина  сделка  конфликт  СВО  Китай  потери 

8 декабря — Mossovetinfo.ru — Зеленский и Украина хотели бы заключить мирное соглашение с Россией и остановить безумие написал избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, после встречи с Зеленским накануне в Париже.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. (…) Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — написал Трамп.

Трамп также выразил мнение, что в переговорном процессе «может помочь Китай»,иначе, по его мнению, украинский кризис «может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее».

The New York Times сообщило, что встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции говорила о готовности Киева идти на уступки в мирном урегулировании конфликта.

Американский портал Axios написал со ссылкой на источники, что Трамп изначально не намеревался встречаться с Зеленским в Париже, однако Макрон убедил его в необходимости проведения переговоров в трехстороннем формате. Эта встреча завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления.

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Теги: 
Трамп  США  Украина  сделка  конфликт  СВО  Китай  потери 

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