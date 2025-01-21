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22.01.2025, 22:13
Трамп усилил давление на Россию, чтобы она договорилась о прекращении СВО на Украине
22 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп усилил давление на Россию, чтобы она договорилась о прекращени...
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В мире
21.01.2025, 19:50
Китай и Россия должны совместно защищать ООНоцентричную международную систему — Си Цзиньпин
21 января — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин, проводя во вторник с президентом России Владимиром Путин...
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В мире
21.01.2025, 07:32
Сразу после вступления в должность Трамп отменил 78 указов Джо Байдена
21 января — Mossovetinfo.ru — Сразу после вступления в должность Дональд Трамп подписал ряд исполнительных указов в ...