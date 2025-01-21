Трамп усилил давление на Россию, чтобы она договорилась о прекращении СВО на Украине

22 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп усилил давление на Россию, чтобы она договорилась о прекращении СВО (конфликт) на Украине, и пригрозил финансовыми санкциями, если страна откажется быстро завершить боевые действия. Об этом сообщает Bloomberg, комментируя сообщения Трампа.



«Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам», - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.



«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным, — сказал Трамп. — Давайте закончим эту войну, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это простым или сложным путём — и простой путь всегда лучше. Пришло время «ДОГОВОРИТЬСЯ». НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!!!» (орфография и пунктуация Трампа сохранены Bloomberg).



Ранее Трамп заявил, что готовится встреча с Путиным, хотя дата и место проведения не были объявлены и ранее на этой неделе Путин заявил, что Кремль готов к переговорам, хотя и подчеркнул необходимость долгосрочного мира, - напомнил Bloomberg .