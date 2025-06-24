Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект по налогам и госрасходам

5 июля — Mossovetinfo.ru — Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект («One Big Beautiful Bill») — законопроект по налогам и госрасходам, он сделал это в прямом эфире после своей речи в честь Дня независимости США.



Законопроект Трампа о госрасходах предусматривает снижение налогов и повышение потолка госдолга на $5 триллионов.



«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп официально подписал закон The One Big Beautiful Bill — законодательный акт, который появляется раз в поколение и который выполняет его предвыборные обещания и ставит Америку на первое место», отмечает пресс-пул Белого дома в материале о подписании законопроекта.



Пресс-пул Белого дома так комментирует что значит для обычных американцев документ, содержащий 940 страниц:



Для американцев среднего и рабочего класса

По данным, налоговый законопроект принесет наибольшую пользу работникам и семьям, зарабатывающим менее 50 000 долларов в год.

Более высокие заработки в годовом чистом заработке для семей.

ОТСУТСТВИЕ налога на чаевые.

ОТСУТСТВУЕТ налог на сверхурочную работу.

ОТСУТСТВИЕ налога на социальное обеспечение.

Постоянное увеличение налогового кредита на ребенка для более чем 40 миллионов семей.



Обеспечить постоянную безопасность наших границ, завершив строительство пограничной стены и наняв тысячи новых сотрудников ICE и агентов пограничной службы.

Снижение затрат на энергоносители за счет масштабного расширения внутренних мощностей по добыче нефти и газа.

Налоговый вычет по процентам по автокредиту «Сделано в Америке».

Защита двух миллионов семейных ферм от карательного двойного налогообложения.

Создание инвестиционных счетов Трампа для каждого новорожденного американца.

Восстановление фискальной стабильности путем сокращения расходов на 1,5 триллиона долларов.

Укрепление Medicaid путем устранения растрат, мошенничества и злоупотреблений, а также лишения нелегальных иммигрантов возможности получать Medicaid.

Финансирование системы противоракетной обороны «Золотой купол» для противодействия угрозам XXI века.

Модернизация наших вооруженных сил с целью обеспечения их ресурсами, необходимыми для того, чтобы они стали боеспособной и смертоносной силой после четырех лет слабости эпохи Байдена.