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В мире     17.07.2026 09:55

Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

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Теги:  Трамп  обращение  выборы  угрозы  мнение  Россия  КНР  Иран  КНДР  США  Германия  Меркель  НАТО 

17 июля — Mossovetinfo.ru — Обращение президента США Дональда Трампа к нации из Белого дома в четверг вечером анонсировалось как речь о честности выборов и была в основном посвящена потенциальным уязвимостям американской избирательной системы.

Главным разоблачением Трампа стала серия вновь рассекреченных документов, которые, по его словам, были скрыты как от него, так и от американского народа и которые якобы доказывают, что американская избирательная система «катастрофически не соответствует» требуемым стандартам. Ранее президент распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.

Трамп назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США. Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР обладают возможностями скомпрометировать избирательную систему страны и являются угрозами для выборов в США

.«Мы полагаем, что противники США — в том числе как минимум Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки — обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США», — сказал Трамп.

Он также обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей. Данные избирателей в 18 штатах «были куплены, украдены или похищены Китаем в результате хакерских атак», — также отметил Трамп

По его словам, операция проводилась с избирательного цикла 2020 года и позволила Пекину незаконно завладеть информацией о 220 млн граждан США, имеющих право голоса.

«Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах», — заявил Трамп.
Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы.

В посольстве КНР в Вашингтоне подчеркнули, что Китай последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, а исход выборов — исключительно воля американского народа.

«Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — говорится в заявлении дипломатов.

Также, как следует из доклада Национального совета по разведке США от августа 2020-го года, обнародованного накануне администрацией, канцлер Германии Ангела Меркель не желала переизбрания Дональда Трампа и предпочла бы, чтобы нынешний глава государства не был переизбран «из-за личностных конфликтов» и ее позиции, что политика действующей администрации осложняла политическое положение Германии, ЕС и НАТО.

Предварительный анализ документов, проведенный CNN, показал, что в них в основном обсуждаются ранее известные потенциальные уязвимости американской избирательной системы и проблемы, которые были включены в оценку разведывательного сообщества США за 2021 год.
В то же время CNN отмечает, что речь о потенциальных уязвимостях американской избирательной системы может стать важным событием, о котором будут вспоминать, — особенно как предвестник того, как Трамп может попытаться подорвать доверие к выборам 2026 года.
Судя по всему, отмечает CNN, большая часть недавно опубликованных документов не прошла тщательную проверку. Действительно, в своей речи Трамп в какой-то момент упомянул «сырые разведданные».
Трамп не привел доказательств того, что что-то действительно повлияло на голоса избирателей или изменило результаты выборов.

Эксперты полагают, что обвинение Китая накануне предстоящего госвизита Председатель КНР Си Цзиньпин в США, заметно ухудшит атмосферу этого визита.


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Теги: 
Трамп  обращение  выборы  угрозы  мнение  Россия  КНР  Иран  КНДР  США  Германия  Меркель  НАТО 

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