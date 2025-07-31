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В мире     06.08.2025 19:05

Трамп ввёл дополнительную 25-процентную пошлину на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии

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Теги:  Трамп  Индия  нефть  пошлины  закупки  Россия  Украина  конфликт  МИД  цены 

6 августа — Mossovetinfo.ru — В среду Белый дом сообщил, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новой пошлины, которая будет взиматься в дополнение к 25-процентному налогу на индийский импорт, о котором Трамп объявил на прошлой неделе. Согласно указу, повышенная дополнительную 25-процентная пошлина на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии, вступит в силу в течение 21 дня. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что решение Трампа было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по поводу конфликта(СВО - ред.) в Украине не привели к немедленному прорыву.

Индия считает действия США по введению пошлин несправедливыми, необоснованными и неразумными и примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, заявил МИД Индии.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1% на фоне объявления США о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии, следует из данных торгов.

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Теги: 
Трамп  Индия  нефть  пошлины  закупки  Россия  Украина  конфликт  МИД  цены 

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