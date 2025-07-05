Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп завил о санкциях против России и ее партнеров, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине, также США и Североатлантический альянс (НАТО) достигли договоренности о поставках современных американских вооружений Украине за счет европейских стран. Об этом Трамп сообщил на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. Ведется прямая трансляция встречи.



На встрече Трамп объявил, что введет вторичные дополнительные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней (до сентября - ред.) не будет сделки о прекращении огня в Украине.



В то же время Трамп выразил надежду, что стороны конфликта, Москва и Киев, сделают шаги к урегулированию на Украине, и до применения новых американский санкций в отношении РФ дело вообще не дойдет. «Я надеюсь, что нам не придется делать это» - сказал президент США.



Также Трамп сказал, что Америка будет производить и поставлять европейским странам современное оружие для Украины, а «они (страны ЕС, НАТО - ред.) будут за него платить».



По словам Трампа готовится к отправке в Европу 17 систем ПВО Patriot, большое количество из этих систем затем будут на поле боя, некоторые из систем Patriot Трамп обещает поставить в Украину в ближайшие дни. Также Трам сказал, что «у нас есть одна страна, которая готовит отправку 17 комплексов Patriot, ей они не нужны. Так что мы работаем над сделкой, по которой все 17 или большая часть из 17 отправится в зону боевых действий».