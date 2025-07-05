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В мире
14.07.2025, 18:59
Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине
14 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп завил о санкциях против России и ее партнеров, если не будет д...
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В мире
12.07.2025, 16:44
Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары ЕС
12 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп в субботу ввел 30%-ную пошлину на импорт из Мексики и Европейского ...
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В мире
05.07.2025, 09:15
Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект по налогам и госрасходам
5 июля — Mossovetinfo.ru — Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект («One Big Beautiful Bill») — зако...