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В мире     14.06.2026 19:07

Трамп заявил, что ради мира готов воздействовать на ЕС и Киев - Ушаков

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Теги:  Путин  Трамп  телефонный разговор  80-летие  СВО  Киев  ЕС 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в воскресенье телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на слова помощника российского лидера Юрий Ушаков.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», - сообщил Ушаков.

Поздравления президента РФ Владимира Путина американского лидера Дональда Трампа с 80-летием звучали неформально и отражали уважение президента РФ к «бойцовским качествам» президента США, сообщил журналистам Ушаков.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности ради прекращения боевых действий воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев.

«Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий, - сообщил дипломат подробности разговора. - Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки», заявил на брифинге Ушаков.

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Теги: 
Путин  Трамп  телефонный разговор  80-летие  СВО  Киев  ЕС 

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