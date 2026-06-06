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14.06.2026, 19:07
Трамп заявил, что ради мира готов воздействовать на ЕС и Киев - Ушаков
14 июня — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в воскресенье телефонн...
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08.06.2026, 06:09
Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с госвизитом в КНДР
8 июня — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина специальным ...
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06.06.2026, 07:53
ЕС продолжит ужесточение визовых ограничений для россиян
6 июня — Mossovetinfo.ru — ЕС обещает «целенаправленные» ограничения на шенгенские визы для россиян на фоне негатив...