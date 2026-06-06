Трамп заявил, что ради мира готов воздействовать на ЕС и Киев - Ушаков

14 июня — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в воскресенье телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на слова помощника российского лидера Юрий Ушаков.



«Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», - сообщил Ушаков.



Поздравления президента РФ Владимира Путина американского лидера Дональда Трампа с 80-летием звучали неформально и отражали уважение президента РФ к «бойцовским качествам» президента США, сообщил журналистам Ушаков.



Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности ради прекращения боевых действий воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев.



«Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий, - сообщил дипломат подробности разговора. - Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки», заявил на брифинге Ушаков.