В мире
08.12.2025, 07:23
Трамп заявил, что разочарован Зеленским, который не прочитал проект мирной сделки
08 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Владимиром Зеленским в связи ...
В мире
05.12.2025, 22:14
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира Международной федераци...
В мире
03.12.2025, 07:18
Россия и США обсуждают перспективы мирного урегулирования украинского кризиса – Ушаков
3 декабря — Mossovetinfo.ru — В 1:20 мск 3 декабря сайт Кремля разместил комментарий для журналистов помощника Президе...