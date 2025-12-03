 
Актуальные темы: переговоры
В мире     08.12.2025 07:23

Трамп заявил, что разочарован Зеленским, который не прочитал проект мирной сделки

08 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Владимиром Зеленским в связи с тем, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Трамп сказал журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение, - сказал американский лидер журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад, - сказал Трамп.
Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал, - также добавил Трамп.

5 декабря Госдеп сообщил, что «в течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба генералом Андреем Гнатовым для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине». Встречи в этом составе состоялись в Майами и в последующие дни.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

