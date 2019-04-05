5 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ заявил, что США, Россия и Китай тратят слишком много средств на вооружения, в том числе на производство ядерного оружия.



По словам Трампа, Вашингтон, Москва и Пекин могут «вместе договориться» о сокращении трат на вооружение и начать тратить деньги «на более продуктивные вещи для долговременного мира».