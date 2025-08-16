 
Актуальные темы: переговоры
В мире     16.08.2025 03:29

Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

Теги:  Путин  Трамп  пресс-конференция  брифинг  Аляска  Анкоридж  Россия  США  переговоры 

16 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным очень скоро.

Мы поговорим с Вами очень скоро и, возможно, увидимся с вами очень скоро, - сказал он по итогам переговоров с Путиным, отмечают РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть хорошие шансы договориться.
По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать, - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

CNN сообщило, что по итогам встречи Трамп заявил, что они с Путиным «добились некоторого прогресса» и «значительного успеха» на двусторонней встрече. Тем не менее, добавил он, «соглашение не будет заключено, пока оно не будет заключено». Путин заявил, что для прекращения войны в Украине необходимо устранить основные причины конфликта. Российский лидер также призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться в «наметившийся прогресс».

Президент Дональд Трамп заявил, что после сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске ему предстоит сделать несколько звонков, в том числе в НАТО, президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим соответствующим должностным лицам, сообщают CNN.

Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске - «конструктивных и полезных переговоров»


