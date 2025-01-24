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В мире     03.02.2025 06:41

Трамп заявил, что власти США запланировали встречи с Россией и Украиной

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Теги:  США  администрация  Россия  Украина  Израиль  Мексика  Канада  Китай  переговоры  тарифы 

3 февраля — Mossovetinfo.ru — У администрации США были крайне напряженные выходные, — чиновники Белого дома решали вопросы связанные с Израилем, конфликтом на Украине, передаёт Fox News слова президента США Дональда Трампа. Также Трамп объявил о введении новых чрезвычайных тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. (…) И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно»,— заявил Дональд Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном, передает Fox News.

Также президент Дональд Трамп объявил о введении новых чрезвычайных тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая, подписав в субботу давно обещанную экономическую политику. Вскоре лидеры всех трёх стран объявили, что примут ответные меры.

Также Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок среди европейских политических элит, скоро они «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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Теги: 
США  администрация  Россия  Украина  Израиль  Мексика  Канада  Китай  переговоры  тарифы 

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