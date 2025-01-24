3 февраля — Mossovetinfo.ru — У администрации США были крайне напряженные выходные, — чиновники Белого дома решали ...

2 февраля — Mossovetinfo.ru —Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против введения США дополн...

24 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сказал, что по всем тем направлениям, которые представ...