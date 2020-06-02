2 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов задействовать армию, для прекращения беспорядков в стране.



В ходе брифинга Трамп заявил, что готов задействовать все гражданские и военные ресурсы, чтобы восстановить порядок, положить конец грабежам и беспорядкам и защитить законопослушных граждан.



Трамп также сообщил, что «настоятельно рекомендовал» всем губернаторам штатов развернуть части Национальной гвардии для подавления беспорядков.



«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну Вооружённые силы США и быстро решу эту проблему за них», - заявил президент США.



Протесты охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннесоте при немотивированном жестоком задержании. Во многих городах протесты переросли в беспорядки с поджогами, убийствами, грабежами, мародерством. В ряде штатов и городов был введен комендантский час. В 15 штатах и округе Колумбия была развернута Национальная гвардия.