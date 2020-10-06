6 октября. Mossovetinfo.ru - Нобелевская премия по физике за 2020 годы разделена между двумя открытиями в области космогонии, сообщил Нобелевский комитет.
Роджер Пенроуз получит премию «за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности».
Вторую половину премии получат Райнхард Генцель и Андреа Гез, которые открыли компактный сверхмассивный объект в центре нашей галлактики.
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