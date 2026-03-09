Другие материалы
12.03.2026, 11:03
Цена на нефть достигла 100 долларов на фоне усиления проблем с поставками - Bloomberg
12 марта — Mossovetinfo.ru — Нефть марки Brent взлетает выше 100 долларов на фоне усиления последствий войны с Ираном, со...
10.03.2026, 01:50
Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев
10 марта — Mossovetinfo.ru — По итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, к...
09.03.2026, 09:40
Цены на нефть взлетели и на Brent поднималась выше $119 за баррель
9 марта — Mossovetinfo.ru — В ночь на понедельник по московскому времени цены на нефть на мировых рынках достигли ма...