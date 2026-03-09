 
Актуальные темы: переговоры
В мире     12.03.2026 11:03

Цена на нефть достигла 100 долларов на фоне усиления проблем с поставками - Bloomberg

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Иран  нефть  цены  США  резервы 

12 марта — Mossovetinfo.ru — Нефть марки Brent взлетает выше 100 долларов на фоне усиления последствий войны с Ираном, сообщает Bloomberg.

Также Bloomberg отмечает:
— Нефть держится на уровне около 100 долларов за баррель, пока Оман эвакуирует суда с ключевого терминала;
— Два нефтяных танкера подверглись нападению в водах Ирака;
— Цены растут, несмотря на то, что США высвободили нефтяные резервы;
— Война продолжается уже 13-й день, и опасения по поводу поставок нефти усиливаются;
— В четверг продолжаются военные удары
— Иран заявляет, что перемирие зависит от НАС, Израиль обещает не наносить ударов;
— Трамп рекламирует меры по поставкам нефти, клянется завершить работу в Иране;
— Азиатские банки Приостанавливают кредитование в Персидском заливе Из-за растущих рисков, связанных с войной.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Иран  нефть  цены  США  резервы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:03 В мире Цена на нефть достигла 100 долларов на фоне усиления проблем с поставками - Bloomberg

09:17 В России Силы ПВО за ночь сбили 185 украинских беспилотников

17:13 Происшествия По делу о мошенничестве арестован глава штаба «Юный следователь»

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

13:51 Другое Обострился спор о судьбе замороженных средств от продажи Абрамовичем «Челси»

Актуальные материалы

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru