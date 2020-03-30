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В мире     30.03.2020 09:08

Цена на нефть марки WTI упала ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года

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Теги:  нефти  цена  торги 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Мировые цены на нефть в понедельник утром падают из-за опасений влияния распространения коронавируса на спрос, следует из данных торгов.

Утром в понедельник июньские фьючерсы на нефть опустились более, чем на 4%, цена на нефть марки Brent упала до 26,78 доллара за баррель (падение на 4,15%), майские фьючерсы на нефть марки WTI упали до 20,51 доллара за баррель (падение на 4,6%).

При этом, ночью цена нефти марки WTI опускалась до 19,92 доллара за баррель. Падение цены ниже 20 долларов за баррель в последний раз фиксировалось в 2002 году.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку заболевания коронавирусной пандемией. По последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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Теги: 
нефти  цена  торги 

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