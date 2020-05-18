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В мире     18.05.2020 20:45

Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

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Теги:  Россия  Brent  Urals  ICE  июнь 

18 мая, Mossovetinfo.ru - Цена фьючерса на нефть Brent на бирже ICE с поставкой в июле 2020 года превысила $35.260 за баррель по состоянию на 5:13 PM по среднеевропейскому времени, - сообщает корреспондент ИА «Моссовет». В то же время Urals вырос почти $32 за баррель. В период торгов понедельника отмечался рост на нефть Brent с поставкой в июле до $ 35.6 и снижение до $34.76

Цена фьючерса на нефть Brent на бирже ICE с поставкой в декабре по состоянию на 5:27 PM - $37.240

По мнению аналитиков Аналитики объясняют рост цен тем, что синхронно стали работать такие факторы как ограничение поставок нефти ведущими поставщиками и рост спроса на нефть в связи с началом выхода в ряде стран Европы из режимов изоляции по коронавирусу.

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Теги: 
Россия  Brent  Urals  ICE  июнь 

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