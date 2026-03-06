 
Актуальные темы: переговоры
В мире     09.03.2026 09:40

Цены на нефть взлетели и на Brent поднималась выше $119 за баррель

Теги:  нефть  цены  рынки  запасы  Иран  аятолла  Хаменеи  военные действия  США  Израиль  Ормузский пролив 

9 марта — Mossovetinfo.ru — В ночь на понедельник по московскому времени цены на нефть на мировых рынках достигли максимумов с середины 2022 года поднималась выше $119 за баррель и устойчиво находясь выше $100 за баррель.

Причина резкого роста, - события вокруг военных действий США и Израиля в Иране, разрастание конфликта на страны на Ближнего Востока, дестабилизация рынков, выборы нового верховного правителя Ирана, обстрелы нефтехранилищ Ирана, ответные меры Ирана, блокада Ормузского пролива и другие. Эксперты не видят признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке и разблокирования Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

8 марта Моджтаба Хаменеи был назначен новым верховным лидером Ирана, сообщают государственные СМИ. Он заменил своего отца, аятоллу Али Хаменеи, который был убит в своей резиденции в Тегеране во время первой волны ударов США и Израиля.

В то е время были осуществлены авиаудары на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища в Иране, в том числе в Тегеране.

За ночь Иран нанес новую волну ракетных ударов и ударов с беспилотников по Израилю и нескольким странам Персидского залива. В результате удара иранского беспилотника по Бахрейну были ранены 32 мирных жителя, в том числе четверо детей, сообщает государственное информационное агентство

На лондонской бирже ICE Futures утром 9 марта ценны на были выше более чем на 26% , чем на закрытие предыдущих торгов.

В субботу госкомпании Абу-Даби, Кувейта сообщили о сокращении объемы добычи и переработки нефти из-за ситуации в регионе, ранее был объявлен форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа.

Главы минфинов стран Большой семерки (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

6 марта США выдали лицензию на 30 дней на закупку Индией российской нефти, заявил глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

