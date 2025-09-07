 
Актуальные темы: переговоры
В мире     10.09.2025 11:19

Удар по Дохе - грубое нарушение международного права – Заявление МИД

Теги:  МИД  Россия  заявление  Катар  Доха  ракетный удар  Израиль 

10 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия расценивает совершенную 9 сентября Израилем серию авиаударов по зданиям в жилом квартале столицы Катара Дохи «как грубое нарушение международного права и Устава ООН», - говорится в заявлении МИД России. Отмечается, что «по поступающей информации, в результате атаки шесть человек, включая сотрудника МВД Катара, погибли, несколько человек получили ранения».

«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения», - говорится в заявлении.

МИД России заявляет, что «одновременно ракетный обстрел Катара – страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок».

«Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования. Россия подтверждает принципиальную и последовательную позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе», отмечается в Заявлении МИД России.

Накануне Катар заявил, что во вторник Израиль нанёс удары по жилым домам, в которых проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в Дохе. Министерство иностранных дел Катара назвало удар «трусливым», заявив, что он представляет собой «вопиющее нарушение международных законов и норм».

Также израильские военные заявили, что удар по делегации ХАМАС в столице Катара Дохе был частью операции под названием «Огненный саммит». Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал атаку «решительной и точной ответной операцией». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение на представителей ХАМАС в Дохе было «полностью независимой израильской операцией».

По словам двух американских чиновников, как сообщило CNN, администрация Трампа была уведомлена заранее о нападении.


