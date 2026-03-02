 
Актуальные темы: переговоры
В мире     06.03.2026 17:41

Угрозы Зеленского Орбану вызвали возмущение в Еврокомиссии и в оппозиции Венгрии

6 марта — Mossovetinfo.ru — Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе, призвал Брюссель разорвать все связи с Украиной, пока Зеленский не извинится перед венграми.

Я ожидаю, что руководство Евросоюза разорвет все связи с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не объяснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам Венгрии за свои заявления, — заявил Мадьяр.

В то же время Евросоюз считает неприемлемыми угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы, —заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл на брифинге призвав стороны «успокоиться» и «сбавить тон».

Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Также он говорил, что не собирается восстанавливать работоспособность нефтепровода «Дружба», поскольку это может сыграть на руку Орбану в период выборов.

Заявления Зеленского вызвали резонанс в Европе, особенно на фоне блокировки Венгрией финансирования Украины и отказа Киева допустить европейских экспертов к месту повреждения трубопровода.

В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщил, что Еврокомиссия не оказала Венгрии и Словакии необходимой поддержки в споре с Украиной по вопросу о ЕС в сговоре с Хорватией пытается помешать снабжению двух европейских стран энергоносителями.

Правительство Венгрии приостановило не только поставки бензина и дизельного топлива на Украину, но и перевозку по своей территории важных для соседней страны грузов.

В ночь на 6 марта стало известно, что в Венгрии были задержаны инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы. Эти автомобили находятся вблизи одной из силовых структур Венгрии в центре Будапешта. В задержанных автомобилях находилось 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Украинское дипломатическое ведомство уже официально обратилось к Будапешту с требованием освободить задержанных украинцев, сопровождавших ценности.

Зеленский  Украина  Киев  угрозы  Орбан  Мадьяр  Еврокомиссиия 

