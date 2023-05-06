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В мире     09.05.2023 20:40

Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления - госсекретарь США

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Теги:  Украина  СВО  Россия  контрнаступление  США  вооружение  обучение  Блинкен  госсекретарь 

9 мая - Mossovetinfo.ru - Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы "быть успешной" при попытке контрнаступления, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также Блинкен сказал, что "речь идет не только о вооружениях, но также об обучении", чтобы Украина могла обслуживать поставленные системы".

"И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", - также сказал госсекретарь США.

Также во вторник 9 мая США в рамках очередного пакета военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд, - сообщается пресс-релизе Пентагона. Украине направят системы ПВО и боеприпасы к ним, а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды из фондов "Инициативы по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative), - от оборонной индустрии или партнеров Вашингтона, а не оборонной промышленности.

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Теги: 
Украина  СВО  Россия  контрнаступление  США  вооружение  обучение  Блинкен  госсекретарь 

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