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В мире
09.05.2023, 20:40
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления - госсекретарь США
9 мая - Mossovetinfo.ru - Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы "быть успешной" при поп...
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В мире
08.05.2023, 10:43
ЕС нарушит доверие Китая, если введет санкции против его компаний - МИД КНР
8 мая – Mossovetinfo.ru – Евросоюз нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая, если введет санкции против китай...
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В мире
06.05.2023, 11:10
6 мая 2023 года британский монарх Карл III будет коронован вместе с королевой Камиллой
6 мая. Mossovetinfo.ru - 6 мая 2023 года британский монарх Карл III будет коронован вместе с королевой Камиллой на крупней...