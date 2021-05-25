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В мире     25.05.2021 10:51

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

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Теги:  Украина  Белоруссия  авиасообщение  запрет 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи среды, 26 мая, сообщил в своем telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и запрещается использовать воздушное пространство Белоруссии.

Такое решение принято в связи с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair. В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

Ранее лидеры стран Евросоюза в ходе саммита приняли решение запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским авиакомпаниям дана рекомендация избегать полетов над территорией Белоруссии.

Также решение приостановить разрешение на полеты над своей территорией авиакомпании «Белавиа» приняла Великобритания. Британским авиакомпаниям рекомендовано избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

О своем решении отказаться от полетов над территорией Белоруссии уже объявили нидерландская авиакомпания KLM, французская Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польская LOT, венгерская Wizz Air, латышская Air Baltic и Singapore Airlines.

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Теги: 
Украина  Белоруссия  авиасообщение  запрет 

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