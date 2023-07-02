Другие материалы
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В мире
06.07.2023, 11:26
Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий - Лукашенко
6 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договоритьс...
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В мире
03.07.2023, 06:56
Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине
3 июля — Mossovetinfo.ru — Страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (З...
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В мире
02.07.2023, 18:28
Соединенные Штаты стали самым большим источником нестабильности в мире — Ричард Хаас
2 июля — Mossovetinfo.ru — Об этом в интервью The New York Times в пятницу заявил Ричард Хаас, уходящий в отставку с поста гла...