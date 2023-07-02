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В мире     06.07.2023 11:26

Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий - Лукашенко

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Теги:  Лукашенко  СВО  конфликт  Украина  НАТО  многополярность 

6 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договориться по Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", - подчеркнул белорусский лидер.

Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне * ( * в России конфликт с Украиной именуют СВО - ред.). В этом причина ультиматума, который Президент Украины выдвинул Западу насчет своего участия в саммите НАТО.

"Он окончательно понял, что не победит в этой войне *. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей", - сказал Лукашенко.

Поэтому, уверен Александр Лукашенко, он (Зеленский -ред) постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к этой войне *. В первую очередь претензии в виде денег и нового оружия.

Глава государства также считает, что схватка в Украине будет нарастать, ведь у Украины есть еще немалые стратегические резервы. "К 11 июля (саммит НАТО в Вильнюсе. - Прим. БЕЛТА) они должны что-то продемонстрировать", - отметил он.

Переход к многополярности в мире уже не остановить ни мирным, ни военным образом, - также сказал Лукашенко.

* ( * в России конфликт с Украиной именуют СВО - ред.).

Фото - БЕЛТА


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Теги: 
Лукашенко  СВО  конфликт  Украина  НАТО  многополярность 

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