6 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договоритьс...

2 июля — Mossovetinfo.ru — Об этом в интервью The New York Times в пятницу заявил Ричард Хаас, уходящий в отставку с поста гла...