 
Актуальные темы: переговоры
В мире     27.11.2025 18:36

Украинец, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», передан Италией в ФРГ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  «Северный поток»  подрыв  диверсия  Украина  украинец  ФРГ  следствие 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Италия передала ФРГ украинца, подозреваемого в причастности к подрыву Северных потоков, сообщает РБК в своем телеграм канале о ссылкой на информацию из немецкой Генпрокуратуры.

«Подозреваемый был экстрадирован из Италии сегодня. Завтра он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ. Дальнейшая информация в настоящее время не разглашается», - отмечается в сообщении.

Украинец был арестован в Италии в соответствии с ордером на арест, сообщало 23 августа 2025 года ИА МОССОВЕТ. В сообщении отмечалось, что немецкие СМИ получили доступ к ордеру на арест гражданина Украины Сергея К., согласно которому, по данным немецких следователей, арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву Северных потоков. Диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Об этом сообщает телеканал ARD, а также газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
«Северный поток»  подрыв  диверсия  Украина  украинец  ФРГ  следствие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:36 В мире Украинец, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», передан Италией в ФРГ

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

08:21 Другое Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ (ОБНОВЛЕНО,п-с Яндекс)

18:22 Мнения Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта

14:19 Город (Москва и область) Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

Актуальные материалы

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru