27 ноября — Mossovetinfo.ru — Италия передала ФРГ украинца, подозреваемого в причастности к подрыву Северных потоко...

27 ноября — Mossovetinfo.ru — После ухода украинские войск из ряда занимаемых территорий в зоне СВО мы прекратим бое...