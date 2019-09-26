26 сентября. Mossovetinfo.ru – Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на семью бывшего президента.
Президентом Франции Ширак был избран в 1995 году и занимал этот пост в течение 12 лет – до 2007 года.
Ширак также дважды возглавлял правительство Франции, а с 1977 по 1995 годы являлся мэром Парижа.
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