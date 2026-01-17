Ушаков: Переговоры Путина и представителей Трампа были во всех смыслах полезны

23 января — Mossovetinfo.ru — Переговоры в Кремле минувшей ночью Президента России Владимира Путина и представителей Президента США Дональда Трампа «продолжались около четырёх часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными». Об этом сообщает помощник Президента России Юрий Ушаков в комментарии о встрече Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Комментарий опубликован на сайте Кремля.



«Собеседники, как известно, прибыли из Давоса, где буквально до самого вылета в Москву участвовали в серии мероприятий вместе со своим Президентом Дональдом Трампом, в том числе в тех, которые касались украинского урегулирования.

Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками встречи Президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали. Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц.

В целом я бы сказал, что встреча Президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнёрами и вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий», - сообщил Ушаков.



Также сообщается, что «следующий шаг в этом направлении был согласован. Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности – это значит представители России, США и Украины. Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия-США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В её состав включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым».



Американцы, надо признать, много сделали для её подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдёт успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договорённость о мирном урегулировании, - отметил Ушаков.



Также сообщается, что «наша делегация получила от Президента России конкретные инструкции с учётом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами.



Главное, что в ходе переговоров нашего Президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».



Также сообщается, что «на встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании «Совета мира», целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии».



Ушаков особо отметил, что «вопросы дальнейшего развития двухсторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях. Американские представители уже строят определённые планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта».



С российской стороны во встрече участвовали помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединённых Штатов Америки Джош Грюнбаум.

Отметим, что Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, а Кушнер — во второй. В прошлый раз они встречались с российским президентом в начале декабря. Грюнбаум впервые участвует в переговорах с Путиным.



В то же время Трамп допустил дальнейшую потерю Украиной территорий без заключения соглашения. «Я думал, что Путин хочет получить целиком всё... но он не станет идти туда, если... мы заключим соглашение», — сказал он в беседе с журналистами.



Также Трамп также заявил, что достижение соглашения по Украине потребует уступок от каждой из сторон.