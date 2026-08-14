Ушаков: спецпосланники Уиткофф и Кушнер передали Путину идеи по вопросам конфликта на Украине

6 сентября— Mossovetinfo.ru — «…по поручению Президента США его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов. Это уже их восьмой визит в нашу страну», проинформировал журналистов помощник Президента России Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Комментарий Ушакова сайт Кремля ночью 6 сентября.



«Американских представителей принял Президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. Конечно, передал наилучшие пожелания Президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского урегулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки.

Что можно добавить к сказанному Владимиром Владимировичем. Беседа продолжалась более трёх часов, а точнее три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьёзным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом», - сообщил Ушаков.



По существу состоявшихся обсуждений «с российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей, и, конечно, подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.

Наш Президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от Президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», - прокомментировал Ушаков.



Помощник Президента России также отметил, что «американские коллеги серьёзно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования».



«Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш Президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников.

Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса, довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты.

В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что Президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», - также сообщил Ушаков в своем комментарии об итогах переговоров Путина со спецпосланником Президента США Уиткоффом и Кушнером.

