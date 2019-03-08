8 Mossovetinfo.ru - Негерметичный грузовой отсек космического корабля Crew Dragon, который утром отстыковался от МКС, успешно совершил в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды.Директор NASA Джим Брайденстайн назвал полет Crew Dragon важной вехой в пилотируемой космонавтике. Теперь Агентство приблизилось к тому, чтобы «доставлять в космос американских астронавтов на американских ракетах с американской территории», - написал он в Twitter.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter поздравил основателя SpaceX Илона Маска и главу NASA Джима Брайденстайна от имени Роскосмоса «с успешным окончанием лётных испытаний нового космического корабля!».Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, завершил первый беспилотный испытательный полёт и привёз с орбиты 136 кг груза, сообщило NASA на своей странице в Twitter.Корабль, сконструированный компанией SpaceX по заказу NASA, был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал и в автономном режиме состыковался с Международной космической станцией 3 марта. 8 марта корабль сошел с орбиты, сбросив негерметичный грузовой отсек. В плотных слоях атмосферы у капсулы раскрылись парашюты, и она приводнилась в заданном районе. На борту корабля был манекен и его «состояние» отслеживали датчики. Планируется, что в июле, после сертификации NASA, корабль с экипажем на борту отправиться в космос.