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В мире     22.02.2022 10:23

В Белоруссии стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции

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Теги:  Белоруссия  Конституция  референдум 

22 февраля, Mossovetinfo.ru - В Белоруссии началось досрочное голосование на конституционном референдуме, которое пройдет с 22 по 26 февраля включительно. 27 февраля - основной день голосования. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования, - сообщает БЕЛТА.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан
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Указ "О назначении республиканского референдума" был подписан Президентом Белоруссии Александром Лукашенко 20 января.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра.

Фото: БЕЛТА


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Теги: 
Белоруссия  Конституция  референдум 

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