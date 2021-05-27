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В мире     27.05.2021 14:54

В Госдуме призвали внести Польшу в список недружественных государств

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Теги:  Госдума  Польша  Анджей Дуда  недружественные государства 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Польшу необходимо внести в список недружественных стран после высказывания о России польского президента Анджея Дуды, сообщают «Известия».

Накануне во время визита в Грузию Дуда заявил, что Россия «ненормальная страна», а также назвал Россию «страной-агрессором».

«Президент Польши — это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить всё что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада», - заявил Чепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал слова президента Польши, назвав их «неприемлемыми». Также Песков отметил, что ненависть к России не дает представителям Польши проявлять политическую мудрость.

Ранее правительство России утвердило список недружественных иностранных государств. На данный момент в него входя две страны: Чехия и США.

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Теги: 
Госдума  Польша  Анджей Дуда  недружественные государства 

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