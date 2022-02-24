22:33 В мире Байден: США введет дополнительные войска в Европу
21:39 В мире В ходе спецоперации в Украине - восстановлена подача воды на полуостров Крым
18:10 В мире Минобороны: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены в результате ударов
16:00 Другое УЕФА в пятницу рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
11:52 В России Индекс Мосбиржи обвалился на 40% по состоянию на 11:25 мск
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса
23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
22:43 В мире США временно перемещают посольство из Киева во Львов
09:15 Мнения Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico
11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19
14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники