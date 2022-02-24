 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
В мире     24.02.2022 21:39

В ходе спецоперации в Украине - восстановлена подача воды на полуостров Крым

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  Крым  спецоперация  водоснабжение 

24 февраля. Mossovetinfo.ru - В ходе продолжающейся специальной военной операции в Украине на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  Крым  спецоперация  водоснабжение 

Возврат к списку

Лента новостей

22:33 В мире Байден: США введет дополнительные войска в Европу

21:39 В мире В ходе спецоперации в Украине - восстановлена подача воды на полуостров Крым

18:10 В мире Минобороны: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены в результате ударов

16:00 Другое УЕФА в пятницу рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

11:52 В России Индекс Мосбиржи обвалился на 40% по состоянию на 11:25 мск

Актуальные материалы

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

22:43 В мире США временно перемещают посольство из Киева во Львов

09:15 Мнения Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico

11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru