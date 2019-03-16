16 марта. Mossovetinfo.ru – В Киеве националисты забросали полицейских игрушечными свиньями. Об этом сообщает «Интерфакс». Акция сторонников украинских националистических организаций прошла 16 марта у здания администрации президента Украины.



Ее участники требовали наказать причастных к коррупции и хищению средств, которые выделялись на обеспечение национальной безопасности Украины.