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В мире     25.12.2023 18:38

В Китае открылась 7-я сессия ПК ВСНП 14-го созыва - Синьхуа

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Теги:  Китай  КНР  Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей  сессия  законопроекты 

25 декабря — Mossovetinfo.ru — В понедельник в Пекине открылась 7-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, на которой будут рассматриваться и обсуждаться ряд законопроектов и проектов поправок к законам, - сообщает Синьхуа.

Согласно повестке дня, на сессии будут рассмотрены проект поправок к Закону об организации Госсовета КНР, проект поправок к Закону КНР о компаниях, проект поправок к Закону о благотворительности, проект Закона о продовольственной безопасности, проект поправок к Уголовному кодексу, проект Закона о реагировании и управлении чрезвычайными ситуациями и проект Закона о сельских коллективных хозяйственных организациях.

Члены ПК ВСНП также рассмотрят проект поправок к Закону о контроле со стороны Постоянных комитетов Собраний народных представителей всех уровней, проект поправок к Закону о пограничном санитарно-карантинном контроле и проект поправок к Закону об ископаемых ресурсах и др., - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Китай  КНР  Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей  сессия  законопроекты 

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