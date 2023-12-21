Другие материалы
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В мире
25.12.2023, 18:38
В Китае открылась 7-я сессия ПК ВСНП 14-го созыва - Синьхуа
25 декабря — Mossovetinfo.ru — В понедельник в Пекине открылась 7-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собран...
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В мире
22.12.2023, 11:26
ООН выразила обеспокоенность приказом Израиля об эвакуации на юге Газы
22 декабря — Mossovetinfo.ru — ООН в четверг выразила обеспокоенность в связи с приказом Израильских военных в среду...
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В мире
21.12.2023, 08:00
Лидеры Турции и Египта призвали к усилиям по доставке гуманитарной помощи в Газу
21 декабря — Mossovetinfo.ru — Президенты Турции и Египта Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси призвали акти...