23 октября. Mossovetinfo.ru – Церемония открытия самого длинного в мире морского моста состоялась в китайской провинции Гуандун, сообщает ТАСС.
Тоннельно-мостовой переход связал между собой города Гонконг, Макао и Чжухай. Главная секция моста имеет протяженность в 29,6 километра, кроме того, в состав перехода вошел тоннель протяженностью 6,7 километра. А общая протяженность тоннельно-мостового перехода со всеми ответвлениями составляет 55 километров. На мосту организована автотрасса в шесть полос, которая сократит путь в Гонконг для автомобилей с 4,5 часов до одного часа.
Строительство перехода началось в 2009 году. Его планировалось завершить в 2016 году, однако сроки строительства по различным причинам сдвинулись. Сумма затрат на строительство тоннельно-мостового перехода не называется. Срок службы моста рассчитан на 120 лет, кроме того мост рассчитан на то, чтобы выдерживать землетрясения и удары тайфунов.
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