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В мире     23.10.2018 08:54

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

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Теги:  строительство  мост  Китай 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Церемония открытия самого длинного в мире морского моста состоялась в китайской провинции Гуандун, сообщает ТАСС.

Тоннельно-мостовой переход связал между собой города Гонконг, Макао и Чжухай. Главная секция моста имеет протяженность в 29,6 километра, кроме того, в состав перехода вошел тоннель протяженностью 6,7 километра. А общая протяженность тоннельно-мостового перехода со всеми ответвлениями составляет 55 километров. На мосту организована автотрасса в шесть полос, которая сократит путь в Гонконг для автомобилей с 4,5 часов до одного часа.

Строительство перехода началось в 2009 году. Его планировалось завершить в 2016 году, однако сроки строительства по различным причинам сдвинулись. Сумма затрат на строительство тоннельно-мостового перехода не называется. Срок службы моста рассчитан на 120 лет, кроме того мост рассчитан на то, чтобы выдерживать землетрясения и удары тайфунов.


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Карта места

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Теги: 
строительство  мост  Китай 

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