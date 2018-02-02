В Китае стартовал сезон «Чуньюнь»

2 февраля. Mossovetinfo.ru – В четверг в Китае вступил в действие 40-дневный особый режим работы транспорта в связи с «Чуньюнь» - миграцией населения в период до, во время и после Нового года по традиционному китайскому календарю, сообщает Синьхуа. В этом году праздник Весны выпадает на 16 февраля.



По прогнозам, объем перевозок пассажиров в сезон «Чуньюнь» в стране достигнет 2,98 млрд человеко-раз.



Количество автодорожных поездок в этом году, как ожидается, достигнет 2,48 млрд при сокращении на 1,6 процента по сравнению с прошлым годом, количество поездок на железнодорожном транспорте превысив 389 млн., а авиаперелетов - 65 млн при увеличении на 10 процентов в годовом выражении.



Также ожидается, что на водном транспорте число поездок в сезон «Чуньюнь» достигнет 46 млн.